Відомо, що ухилянт не прийшов до ТЦК та СП без поважних причин.

У Черкаській області суд визнав винним жителя Чигиринської громади, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Під час суду прокурор довів, що 54-річний чоловік під час того, як був придатний до військової служби та перебував на військовому обліку, без суттєвих причин не з'явився до відділу Черкаського районного ТЦК та СП, попри те, що його про це завчасно попередили.

"Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області", - додали у повідомленні.

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Ухилення від мобілізації: останні новини

Як писав УНІАН, раніше жителя Львівської області ухилився від мобілізації через страх вбивати. Відомо, що в кінці вересня 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби та виписали бойову повістку на відправку у військову частину, проте він вирішив відмовитися від її отримання. Через це проти чоловіка відкрили кримінальне провадження щодо ухилення від призову під час мобілізації.

Також повідомлялось, що на Полтавщині чоловік ухилився від служби через страх йти на війну. Його визнали придатним до військової служби та отримав повістку на призов, проте у призначений день та час не з’явився на виклик, проігнорувавши вимоги повістки.

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