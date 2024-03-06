Під час судового засідання чоловік визнав свою вину.

У Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації, оскільки боїться воювати. Суд покарав його.

Як повідомляє "Кременчуцька газета", Диканський райсуд розглянув справу за фактом ухилення від військової служби під час мобілізації. З'ясувалося, що обвинувачений наприкінці 2023 року пройшов військово-лікарську комісію й отримав повістку на призов, але у призначений день та час не з’явився на виклик, проігнорувавши вимоги повістки.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину. Він пояснив, що свідомо не прийшов до ТЦК, оскільки боїться йти на війну. Обвинувачений також зазначив, що має дитину, яка живе з матір’ю в Польщі, і має маму пенсійного віку, яка мешкає одна.

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За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до трьох років ув’язнення, замінивши їх на рік іспитового терміну.

Ухилення від мобілізації: яке покарання передбачено

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За його словами, якщо громадянин, який оновив свої військово-облікові дані, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у воєнний час, але не з’явився за бойовим розпорядженням у пункт збору, то це трактується як ухилення від мобілізації, адже цю людину вже чекали у навчальному центрі, на неї розраховували.

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