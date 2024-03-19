У суді він пояснив, що ухилився від призову, оскільки не готовий вбивати людей.

Уродженця Нового Роздолу Львівської області засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив Сихівський районний суд Львова.

У рішенні зазначається, що наприкінці вересня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Військовозобов’язаному виписали бойову повістку на відправку у військову частину, але він відмовився її отримати. Проти чоловіка було відкрито кримінальне провадження через ухилення від призову під час мобілізації.

Свою провину житель Львівщини визнав повністю. Він пояснив, що ухилився від призову, оскільки не готовий вбивати людей.

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Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки в’язниці. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

На Полтавщині судили 55-річного ухилянта – яке покарання йому призначили

На Полтавщині 55-річний чоловік отримав повістку, але відмовився йти до армії.

Під час судового засідання громадянин пояснив, що йому понад 55 років. Він офіційно працює, має задовільний стан здоров’я та поганий зір. Чоловік відповів, що йому буде важко проходити службу у Збройних силах України.

Заслухавши справу, суддя призначив ухилянту рік іспитового терміну.

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