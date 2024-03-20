Під час розгляду справи ухилянт вже був готовий служити в армії.

На Івано-Франківщині суд визнав винним в ухиленні від мобілізації місцевого жителя, який проігнорував бойову повістку та не прийшов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік думав, що має відстрочку від мобілізації через те, що його брат вже служить в армії. Прикарпатець отримав рік тюремного ув'язнення. Про це йдеться у вироці суду, який було винесено в березні 2024 року, передає ZAXID.NET.

У січні минулого року мешканець Тлумацького району пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав бойову повістку та 28 лютого повинен був прибути до ТЦК для того, аби його відправили на службу, проте в цей день він не з'явився, через це щодо ухилянта було порушено кримінальну справу.

Під час засідання суду чоловік визнав свою провину та розповів, що доглядає за хворою матір'ю, в якої немає інвалідності. За його словами, він вважав, що звільнений від служби в армії, адже його брат вже служить в ЗСУ. Вже на момент розгляду справи він був готовий піти на службу в армії.

Відео дня

"Прокурор у судовому засіданні просив призначити чоловіку 3 роки тюрми, бо "служба у ЗСУ та захист Батьківщини є конституційним обов’язком кожного громадянина України". Справу розглянула суддя Лілія Мотрук, яка дослідила усі матеріали та визнала Романа З. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому один рік тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити", - зазначили у матеріалі.

Ухилення від мобілізації: останні новини

Як писав УНІАН, у Луцьку водій-далекобійник сам прийшов до ТЦК, аби зареєструватися у місті, проте, коли йому вручили повістку, то він злякався та ухилився від мобілізації, за що його і судили. Проте чоловік наголошував, що повістку йому було видано незаконно, адже він знаходиться на обліку в ТЦК в іншій області.

Також раніше у Чернігівській області викрили депутата-ухилянта, який підозрюється в ухиленні від мобілізації та шахрайстві.

"Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з’являвся в місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки - писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах", - повідомили в Державному бюро розслідувань.

Вас також можуть зацікавити новини: