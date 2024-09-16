На Харківщині окупанти накрили 'дружнім вогнем' свої підрозділи

Противник проводить заходи з евакуації своїх поранених.

У Харківській області російські окупанти відкрили вогонь по своїм же солдатам.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків" у своїй доповіді про оперативну у своїй операційній зоні. Йдеться, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, а вчора росіяни розстріляли свій же підрозділ.

"У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставки особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено. Також противник застосував РСЗВ по районах, прилеглим до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить (противник – УНІАН) заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення", - розповіли українські військові. Відео дня

Також йдеться, що в районі населеного пункту Глибоке ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях, проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Намагається відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення. Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення, в районі населеного пункту Тихе основну увагу зосередив на повітряній розвідки.

Окупанти завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій Сил оборони України, скидають КАБи тощо, але Сили оборони України дали адекватну відповідь – ліквідували 22 окупанти, ще 61 – поранені, двоє здалися у полон.

"Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки - 3 артилерійських системи, 3 автомобілі, 4 одиниці спеціальної техніки, 32 БпЛА. Знищено 43 укриття для особового складу, місце зберігання боєприпасів, 2 стартові майданчики запуску БпЛА", - розповіли у бригаді.

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Третя штурмова бригада показала, як використовує проти російських військ у Харківській області новий смертельний дрон-"дракон", випалюючи цілі посадки. Йшлося, що це ноу-хау в стилі "злого В'єтнаму". Зазначається, що ця новинка розпилює запальну суміш і здатна знищити ворожі позиції, склади боєкомплекту і всю зайняту окупантами "зеленку".

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