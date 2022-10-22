Внаслідок російських обстрілів пошкоджені лінії електропередач, житлові будинки, освітні заклади тощо.

Протягом дня на Сумщині зафіксовано 143 "приходи" від ворожих обстрілів, поранено жінку.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день було 143 "приходи" по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 "приходів", - розповів він.

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Зокрема, в Есманській громаді ворог здійснив мінометний обстріл одного з сіл, а у Юнаківській - обстрілював територію громади одного разу з артилерії, вдруге - з мінометів. Через це пошкоджена лінія електропередач.

"Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс. Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи. В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач", - повідомив голова ОВА.

Також ворог здійснив мінометний обстріл Атинського у Білопільській громаді, випустивши 15 мін, а також артилерійський обстріл села Малушине у Путивльській громаді - 11 "приходів".

"Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін. У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач. 68-річна жінка отримала осколкові поранення, наразі - у лікарні", - зазначив Живицький.

Ситуація на Сумщині: деталі

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заперечив перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону у районі Сумщини.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумскою областю, на відстані близько 120 км від кордону України дійсно пееребувають російські новобранці. Вони розташовуються у навчальних центрах. На який напрям їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? - не факт", - зазначив Живицький.

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