Також одну людину було поранено.

Російські окупанти сьогодні чотири рази обстріляли Сумську область, загинуло двоє людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти області. Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з мінометів та артилерії. Загалом 64 приходи", - зазначив він.

Відео дня

У Юнаківській громаді, повідомив голова ОВА, двоє загиблих і поранений в результаті цинічного удару по центру села. Крім того, там було пошкоджено амбулаторію, котельню та лінію електропередач.

По території Хотінської громади відбувся артилерійський обстріл. "Пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків", - написав Живицький.

Крім того, у Новослобідській громаді стався мінометний обстріл. Там було пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик та лінію електропередач.

Масовані обстріли РФ України: деталі

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.

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