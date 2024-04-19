"Нам потрібні крила, які літають далі FPV-вертольотиків, і їх має бути дуже багато", - командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко

Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко розповів УНІАН про те, яких безпілотників Україні потрібно більше, та скільки часу треба, щоб стати дроноводом.

Пане Ігоре, яка зараз загалом ситуація з БПЛА в Україні?

Дронів ніколи не може вистачити. І нам потрібно мати різноманітні БПЛА для того, щоб вражати все, що ми бачимо. Також нам потрібно все бачити. Таким чином, вважаю, що нам потрібно на порядок більше дронів, ніж у нас зараз є.

Якщо можна про це говорити, то яких дронів нам найбільше не вистачає на фронті?

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Перш за все, на мій погляд, нам не вистачає розвідницьких дронів високої якості. Тобто, ми маємо китайські "Мавіки", які у своєму класі – шикарні речі. Але нам потрібно вигравати у війні, тому нам потрібні дрони, які зрівняються або перевершать ті розвідницькі дрони, що є у росіян - "Орлани", "Форпости", "Зали" і тому подібні речі.

Так само нам потрібні потужніші ударні дрони. Тобто треба, щоб вони були у нас в більшій кількості та з більшими можливостями. Адже те, що у нас є масовим, за великим рахунком, це тільки сегмент FPV, які звикли називати "ударні коптери-камікадзе", "вертольотики". А нам потрібні крила, які літають далі. Аналоги російських "Ланцетів" в масовому виробництві, у великій кількості.

Поки що цього у нас так немає. Сподіваюся, що скоро буде. Поки що мені здається, що наші виробники не справляються з тими витратами (по БПЛА), які є у нас на фронті.

Потрібна дешевша продукція, більш доступна. По цих напрямах мусить бути якась системна політика з боку держави.

У січні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома. І люди почали робити це. Наскільки ця справа дійсно є помічною для військових?

Нам потрібно індустріалізувати суспільство. Нам потрібно мати на порядок більшу кількість людей з інженерними навичками.

Якщо люди охочі ставати ближче до інженерії - це один із непоганих шляхів зокрема команди Victory drones, які створили велику кількість навчальної літератури, посібників, відео-посібників і так далі.

Тобто - це такий собі спосіб зробити так, щоб в Україні з’явилася велика кількість людей, які можуть допомагати робити дрони будь-якими способами: від того, щоб вигадувати нові БПЛА до того, щоб просто збирати за схемою. Це така точка входу, де з’являється персонал для компаній, які займаються дронами. І де самі компанії можуть свій персонал тренувати, починати розуміти, як працює це виробництво.

А як швидко можна навчитися та стати дроноводом?

Я думаю, за кілька тижнів можна вже бути дроноводом. Мається на увазі у сфері, яка стосується пілотування ось цих так званих FPV. А взагалі якісь базові навички, які дозволяють працювати оператором дрона, можна опанувати за тиждень.

Чи справді ті, хто у цивільному житті багато грав у комп’ютерні ігри, дійсно є кращими дроноводами? Чи ви спостерігаєте таку залежність? Тобто, чи справді їм легше дається опанування таких скілів?

Є певні навички, які дуже схожі. Я думаю, що у геймерів дійсно є всі шанси швидше переходити на операторів дрона, ніж в середньому іншим категоріям українців.

Якщо говорити про далекобійні БПЛА, нещодавно у СБУ зазначили, що новий дрон "Sea baby" здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. Тобто, це означає, що вони можуть дістати ворожу ціль в будь-якій точці Чорного моря.

"Sea Baby" - це морський дрон, класна штука. Я так розумію, що, завдяки цим морським дронам, весь ареал Чорного моря під нашим вогневим контролем. Але є серйозні обмеження на використання цієї нашої бойової продукції саме на морі.

Маєте на увазі зауваження наших партнерів щодо ударів по деяких цілях на території Росії?

Так, коли ми масово вражаємо НПЗ РФ на дальності понад 500 кілометрів від України, коли прилітає навіть у Єлабугу, ми можемо казати, що ми володіємо відповідними технологіями, але тоді США б’ють нас по руках…

Поза тим, Україна, схоже, продовжує розробляти відповідні технології. Нещодавно президенту Володимиру Зеленському показали нову модель баражуючого боєприпасу, який здатен вражати як наземні, так і повітряні цілі…

Взагалі я б не орієнтувався на якісь медіа-приводи, тому що багато разів багатьом нашим топ-чиновникам показували якісь прототипи, якісь там зразки… Коли це явище є масовим, тоді можна казати, що ця технологія у нас працює.

У нас кажуть, що є якийсь прототип українського "Ланцета". Але питання: де масове виробництво цих речей?

Або, пам’ятаєте, нещодавно були у нас дрони з назвою "Бобри"? І щось з ними сталося - вони вже не літають. Ну, або літають, але дуже тихо, і ніхто цього не бачить…

Тобто, я кажу про те, що створювати одинично можна практично будь-які дрони. Є такі, що навіть долітали до Енгельса. Але питання масової технології. Масова технологія – це саме та річ, яка дозволяє робити це якимось фактором у війні. А якщо це одиничний екземпляр, то це ні про що.

Таня Поляковська