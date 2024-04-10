Нову зброю назвали "українськими "Ланцетами", оскільки вони схожі на російські БПЛА.

Україна має безпілотники дальньої дії, що знищують російські мобільні системи ППО. Про це пише Forbes.

Нову зброю назвали "українськими "Ланцетами", оскільки вони схожі на російські БПЛА. Збільшений радіус дії дронів дає змогу вражати багато нових цілей, і українці користуються перевагою, атакуючи дороге обладнання до того, як росіяни зможуть перенести його в безпечне місце.

Безпілотники RAM X

Вперше про новий дрон було згадано в дописі в Telegram на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", яке воює на східному фронті України.

Відео дня

"В результаті повітряної розвідки в районі населеного пункту Зоря виявлено ЗРК противника 2С6 "Тунгуска". По виявленій цілі був випущений боєприпас RAM X. Внаслідок вогневого ураження виявлена ціль отримала серйозні ушкодження", – йшлося у тому дописі.

Ще кілька ударів із застосуванням такого ж типу БПЛА з’явилися в новому відео СБУ України, де було показано знищення різних систем ППО окупантів: двох пускових установок "Бук", РЛС "Бук", двох систем "Тор", "Стріла-10", "Тунгуска" тощо. Це дорогі активи, які буде важко або неможливо замінити у воєнний час.

Ще одне відео від 10 квітня продемонструвало успішний удар по російській мобільній системі радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2", яка явно не змогла заглушити ані ударний безпілотник, ані дрон-розвідник, який знімав той удар.

Тут є кілька цікавих моментів, наголошують автори матеріалу. Один із них полягає в тому, що "Тунгуска", система протиповітряної оборони зі здвоєною 30-мм гарматою, чотирма ракетами "земля-повітря" та власним інтегрованим радаром, який має збивати безпілотники, була відстежена та знищена українськими безпілотниками.

Ще один цікавий момент – назва дрона. RAM X – це модернізована версія боєприпасу RAM II виробництва української компанії CDET. Компанія виробляє надзвичайно успішний розвідувальний безпілотний літальний апарат Leleka-100, який має розмах крил у 3 метри і витривалість у понад дві години, що робить його цінним активом.

Крім того, на відео уражень російської техніки практично не видно самого дрона, який її атакує. На відміну від "Ланцетів", які легко впізнати на відео атаки за його характерним білим силуетом із подвійними X-крилами.

Українські "Ланцети"

Російські боєприпаси "Ланцет" відіграли чималу роль у війні в Україні. Основним нюансом було те, що його було вироблено лише в невеликих кількостях, мабуть, через удар українського безпілотника по заводу, який виробляє життєво важливі компоненти.

У лютому 2024 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що два українських еквіваленти дрону "Ланцет" знаходяться у виробництві та незабаром будуть поставлені на озброєння.

RAM X, ймовірно, є одним із таких продуктів. Серед інших розробок – "Перун", який виглядає як пряма копія "Ланцета". І хоча російський "Ланцет" коштує приблизно 30 тисяч доларів США, українські аналоги будуть вироблятися за значно нижчу ціну та в набагато більшій кількості.

Роль дронів у війні

Безпілотники стали одним з ключових видів зброї, який використовується у війні в Україні. При чому застосовують їх обидві сторони. Йдеться як про FPV-дрони, так і про ударні безпілотники.

На цьому тлі в Україні навіть зʼявилася "Армія дронів". Щотижня вона знищує чимало ворожої техніки. До прикладу, у період з 2 по 10 квітня було уражено 30 російських танків, 86 бойових броньованих машини та майже 100 гармат.

Раніше офіційний представник НАТО заявив, що українські дрони-камікадзе відповідальні за дві третини останніх втрат російських танків. Але це може бути тривожним сигналом, оскільки сильна залежність України від дронів свідчить про відсутність альтернатив.

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