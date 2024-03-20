Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено, зазначили в ГУР.

Під ранок 20 березня російський Енгельс Саратовської області РФ атакували безпілотники українського виробництва.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки, атаку здійснили БПЛА "Лютий".

"Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", - сказало джерело.

Атака на Енгельс 20 березня

В ніч на середу, 20 березня, невідомі безпілотники атакували Енгельсом Саратовської області РФ. Як пише кремлівське агентство "РИА Новости", у Саратовській області постраждалих і руйнувань інфраструктури, попередньо, немає.

Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від 2 до 4 гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".

Згодом джерела УНІАН підтвердили, що за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

"Планова робота ГУР. Цілі уражено. Результати уточнюються", - сказав співрозмовник.

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