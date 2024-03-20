Під ранок 20 березня російський Енгельс Саратовської області РФ атакували безпілотники українського виробництва.
Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки, атаку здійснили БПЛА "Лютий".
"Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", - сказало джерело.
Атака на Енгельс 20 березня
В ніч на середу, 20 березня, невідомі безпілотники атакували Енгельсом Саратовської області РФ. Як пише кремлівське агентство "РИА Новости", у Саратовській області постраждалих і руйнувань інфраструктури, попередньо, немає.
Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від 2 до 4 гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".
Згодом джерела УНІАН підтвердили, що за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
"Планова робота ГУР. Цілі уражено. Результати уточнюються", - сказав співрозмовник.