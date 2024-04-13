Сухаревський не розкрив всіх карт щодо можливостей України, однак дещо таки розповів.

Відстань у 1 тисячу 200 км - не ліміт для України у питання ударів по глибоких тилах Російської Федерації на її материковій території.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський сказав журналістам. Зокрема, у нього запитали, наскільки в України збільшилась спроможність завдавати ударів вглиб РФ на відстані мінімум 1 тис 200 кілометрів після атаки на так званий завод зі збірки "шахедів" у місті Єлабуга (Татарстан).

"Для того, щоби не відкривати усіх карт, я скажу, що триває повсякденна робота в плані покращення цих моментів, і повірте, уже на сьогоднішній, і навіть на вчорашній день, тисяча двісті - це не ліміт", - сказав Сухаревський.

Він відмовився називати максимальну дальність українських засобів ураження для завдання ударів вглиб російської території.

Удар по заводу у Татарстані

В ніч на 2 березня були завдані удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став завод із виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед", який розташований в місті Єлабуга. Другою ціллю - нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару зайнялася пожежа.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відзначили, що внаслідок удару по заводу "шахедів" є "добрі результати".

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