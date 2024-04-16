Про стан зрадника не зазначається, але окупанти називають це "замахом на вбивство".

На тимчасово окупованій території Запорізької області підірвали "депутата"-єдинороса.

Як повідомив гауляйтер Володимир Рогов у Telegram, 16 квітня підірвали "депутата" Акимівської окружної ради. За даними Рогова, йдеться про Антона Якименка.

"Член партії "Єдина Росія". На виборах до місцевих органів влади він увійшов до першої трійки виборчого списку цієї партії. Є керівником підрозділу ДУП "ДЗО" "Акимівське", - пише "гауляйтер".

Рогов називає це "замахом на вбивство". Про стан Якименка він не повідомляє.

Підрив зрадників

Партизани вже не раз підривали ворогів та їхніх посіпак на окупованій частині української держави. Зокрема, на початку листопада повідомлялося, що активісти підірвали машину російського силовика.

Крім того, у місті не раз "розцвітала бавовна". Нагадаємо, у ніч на 15 грудня стало відомо, що у Маріуполі пролунав потужний вибух. За відомостями Маріупольської міськради, щось дуже сильно палало за найбільшим торговельно-розважальним центром міста - "ПортСіті", який вороги повністю зруйнували.

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