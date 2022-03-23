Росіян, які намагаються захопити українську столицю, Арестович назвав "загадковими людьми".

Навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Може навіть менше... дуже мало", - сказав він.

На уточнююче запитання, "як вони збираються брати Київ", Арестович відповів:

"Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата".

Він додав, що з цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".

Раніше керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що завданням ЗСУ в Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на столицю.