Він зазначив, що ативність військових РФ у Київській області зупинена.

Завданням Збройних сил України (ЗСУ) у Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація на північно-західних околицях Києва – в районі Бучі та Гостомеля, він сказав: "Поки що вони – під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Повністю той регіон. Там поки що ніяких ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до контрнаступальних дій в цьому напрямку. Тільки локально [діємо]. Потенціал нарощується. Противник потенціал втрачає, а ми нарощуємо. Чи буде у нього потенціал? Від цього буде далі [залежати] перебіг бойових дій".

За словами Павлюка, Київ – "дуже велика проблема для Росії, і вони зроблять все, щоб сюди зайти".

Активність військових РФ у Київській області зупинена, додав він.

"Ворог зупинений. Ворог шукає шляхи, але і наші Збройні сили не чекають – також активно проводять відповідні дії, постійно сковують ворога, постійно наносять ураження. Так що паритет зберігається, і я надіюся, що паритет буде на нашу сторону в найближчий час", – сказав Павлюк.

"Противник чекає на резерви. Ми також чекаємо. Ми проводимо заборону висування цих резервів. Виснажуємо противника, нарощуємо свої сили. Якщо нам вдасться і ми наростимо [резерви], то ми виконаємо ті завдання, які на нас покладені зі звільнення Київської області від окупанта. Але Київ – дуже велика проблема для Росії, і вони зроблять все, щоб сюди зайти. А ми повинні зробити навпаки", – додав голова ОВА.

Вас також можуть зацікавити новини: