Недалеко від обласного центру спрацювало ППО, поділилися в прес-центрі Сил охорони і оборони півдня нашої країни.

У середу, 27 квітня, в мережі повідомили, що в Одесі було чути звуки вибухів, але повітряна тривога не була оголошена.

У Telegram з'явилася інформація, що в обласному центрі спрацювала протиповітряна оборона, проте не було подробиць.

Пізніше стало відомо, що поблизу Одеси над морем сили ППО збили ворожий безпілотник-шпигун. Про інцидент журналістам повідомили в прес-центрі Сил охорони і оборони півдня України.

Зазначається, що ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого завдавання ракетних ударів.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Противник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Одесі.

23 квітня ворог випустив по курортному місту сім ракет, дві з них збили. У результаті ракетного удару був пошкоджений житловий будинок і об'єкти інфраструктури, загинули вісім осіб, зокрема, тримісячна дівчинка, її мама і бабуся.

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