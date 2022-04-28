Росіяни фактично "розбовтали" вертикаль управління своїми силами вторгнення, мовиться у статті.

На Харківщині найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Напередодні окупанти перекинули з території Бєлгородської області до Ізюма дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Водночас українському виданню Defense Express стало відомо про прибуття до Ізюма начальника російського Генштабу Валерія Гєрасімова, щоби власноруч здійснювати командування рашистами на Донбасі.

Видання зауважує, що оскільки Гєрасімов особисто прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, ймовірно, у Кремля провалився задум щодо створення єдиної вертикалі командування окупаційними силами, котру мав очолювати "м'ясником Алеппо" Дворніков.

Попередньо радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що призначення Дворнікова командувачем війни проти України може означати, що російські війська "почали самі себе шкодувати".

За словами Арестовича, росіяни намагаються "промацати слабке місце" в українців, але не знаходять його. Водночас в українських сил на Донбасі накопичується важке озброєння для подальшого наступу, а у ворога сил рухатися вперед немає.

Уранці 28 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував, що росіяни нарощують темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках вони здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На думку журналістів The Guardian, вирішальний період війни в Україні настане у травні. Наразі українські військові не здатні піти в масштабний контрнаступ, допоки у країну не прибуде остання хвиля західної зброї.

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