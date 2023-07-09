Ще одна людина загинула у Авдіївці.

У Лимані Донецької області зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару окупантів по приватному сектору міста 8 липня.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, кількість загиблих зросла до 9, а поранених - до 13. "За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та один в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення", - повідомив він.

Обстріл Лимана

8 липня близько 10 години ранку російські окупанти вдарили по приватному сектору Лимана. Тоді голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про шістьох загиблих та п’ятьох поранених. Пізніше в МВС повідомили про сімох загиблих.

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Попередньо окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

На Донеччині загалом з початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли загинуло майже 1,6 тис. цивільних, а ще понад 3,8 тис. - зазнали поранень. У зв'язку з цим місцеві органи влади постійно закликають громадян, які залишаються на прифронтових територіях, евакуюватися у більш безпечні місця.

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