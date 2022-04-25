Супротивник випустив ракети з боку захопленого Криму, зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

В Одеській області українські військові збили ворожу ракету.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні вранці з боку окупованого Криму противник намагався завдати удару з комплексу "Бастіон" по Одеській області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - сказав Марченко.

Він також додав, що в сусідній Миколаївській області противник намагається прорвати оборону, але українські військовослужбовці дають гідну відсіч.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Одесі.

Ворог 23 квітня випустив по обласному центру сім ракет, дві з них збили, проте внаслідок ракетного удару загинули вісім осіб, зокрема, тримісячна дитина.

Було пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Супротивники назвали житловий будинок "військовим об'єктом".

Довідка УНІАН. "Бастіон-П" - це ракетна система берегової оборони, яку в Росії створили спільно з білоруським підприємством "Техносоюзпроект", пише "Вікіпедія".

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