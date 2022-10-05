Після звільнення Берислава у Херсонській області, окупаційні війська будуть повністю відрізані на правому березі Дніпра
Про це заявив офіцер ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В росіян немає потенціалу втримати Херсон конвенційними засобами. Мені здається, що ситуація на правому березі Дніпра вирішиться не в Херсоні, а за Бериславом. Оскільки, якщо Збройні сили України зараз звільнять Берислав і візьмуть під контроль вихід до Каховської ГЕС, то в росіян завершиться те невеличке постачання, яке в них було. Звісно вони будуть щось перекидати поромами, однак цей спосіб логістики буде під вогневим контролем ЗСУ", - пояснив він.
За словами Трегубова, для того, щоб утримати Херсон, президент РФ Володимир Путін знову буде погрожувати ядерною зброєю.
"Після того, як ЗСУ звільнять Берислав, все угруповання російських військ в Херсоні буде замкнене. І це стосується постачання не тільки боєприпасів, а й навіть їжі та медикаментів для військ Росії. Тому я уявлення не маю, як вони будуть утримувати Херсон. Хіба Путін знову буде волати про ядерну зброю", - підсумував офіцер.
Ситуація на півдні України
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.
4 жовтня в оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія здійснює на півдні України доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції - за тиждень звільнено десятки населених пунктів.