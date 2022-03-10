Окупанти хочуть це зробити, щоб звинуватити ЗСУ, тому в СБУ закликали не довіряти фейковим новинам.

Російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соцмережі. За даними СБУ, окупантами проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

"Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники", - йдеться у повідомленні.

"Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже – будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України!", - підсумували в СБУ.

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