Загинуло щонайменше троє людей. Це поліцейські.

Під Черніговом російські війська обстріляли приміські села – Киїнку та Павлівку.

Як повідомила прес-служба оперативного командування "Північ", російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села.

"Двома пакетами касетних боєприпасів армія РФ накрила населений пункт Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б‘ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією", - говориться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомляли, що під завалами опинилися 7 дорослих і троє дітей. Їх витягнули, хоча робота рятувальників ускладнювалася постійними обстрілами.

Водночас поліція Чернігівської області повідомила про загибель під Киїнкою трьох співробітників роти особливого призначення.

"Ще 16 спецпризначенців зазнали травм і поранень різного ступеню тяжкості. У селі Киїнка ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Смерч". Під удар разом із мирним населенням потрапили поліцейські", - зазначили в поліції.

Всі поліцейські давали відсіч ворогу та забезпечували правопорядок у приміських селах Чернігова.

У селах зруйновано десятки будинків.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

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