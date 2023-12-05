Найбільше атак провели російські загарбники на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському

Протягом минулої доби окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України майже на всіх напрямках фронту, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, найбільше атак провели російські загарбники на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському. Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

Відео дня

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

"Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - повідомляє Генштаб.

Водночас на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун зазначив, що на фронті тривають активні піхотні атаки окупантів. Лише за минулу добу війська РФ втратили ще декілька сотень солдатів.

Водночас, як повідомив заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін, російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій на сході України, вони накопичили сили і навряд чи зупиняться. За словами Жоріна, загострення слід очікувати на Авдіївському, Куп'янському і на Бахмутському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: