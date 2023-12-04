Речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що на фронті тривають активні піхотні атаки окупантів.

Російські окупаційні війська атакують своїх же солдат із дронів. У такий спосіб противник "добиває" своїх поранених, аби ті не потрапили в полон до Збройних сил України.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що за три тижні в операційній зоні ОСУВ "Таврія" в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога.

"Ситуації різні, але в основному це відбувається під час бою. Справа в тому, що росіяни не дають своїм військовослужбовцям здатися в полон. Фіксувалися навіть випадки, коли російські дрони добивали своїх же поранених. Можливо це був якийсь військовий, якого не можна було здавати в полон. Але такі факти були протягом місяця", – розповів Штупун.

За його словами, серед тих, хто потрапив в полон, окупанти зі штурмових підрозділів, бо кадрові військові вперед не йдуть. Він додав, що в основному в перших рядах штурмують "свіжомобілізовані або свіжопривезені з інших напрямків або з РФ, які ще не розуміють куди вони потрапляють".

Штупун зазначив, що є випадки відмови ворожих солдатів іти на штурми, бо вони дуже добре бачать завалені трупами росіян лісосмуги і узбіччя доріг. Водночас речник ОСУВ "Таврія" наголосив, що тривають активні піхотні атаки окупантів.

"Ворог вже сьогодні втратив ще декілька сотень осіб", – сказав він, зауваживши, що росіяни використовують менше техніки через погодні умови, бо через опади скрізь утворилося болото.

"А також наші воїни успішно палять техніку окупантів. І у ворога також не нескінченні її запаси. Можливо, він десь техніку збирає в якийсь кулак, але наразі її не застосовує. Просто намагається закидати наші позиції "м’ясом", – пояснив Штупун.

Він розповів, що сьогодні можна говорити про деяке збільшення ворожих атак у порівнянні з минулою добою.

"Наразі незначне, але ще ніч попереду", – зазначив речник ОСУВ "Таврія". При цьому Штупундодав, що якихось великих "скачків" немає – відбувається близько 40-50 атак на добу на всіх напрямках.

Війна в Україні: це варто знати

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін зазначив, що російські окупанти перейшли до більш активних наступальних дій на сході України, вони накопичили сили і навряд чи зупиняться. При цьому додав, що для Сил оборони це не є якоюсь несподіванкою – вони накопичували сили весь цей час, та й зараз продовжують це робити.

За словами Жоріна, загострення слід очікувати на Авдіївському, Куп'янському і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж.

Тим часом у ЗСУ підтвердили удар по тимчасово окупованому Луганську. "Прилетіло" по нафтово-мастильних складах, які знаходяться у межах міста.

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