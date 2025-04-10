Окупанти вдень запустили по Україні дрони: на Київщині працює ППО

Сьогодні вдень російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Shahed" та розвідувальні безпілотні літальні апарати.

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Оновлено о 17:10: У напрямку Києва зі сходу летить російський "шахед".

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Як інформує Командування Повітряних сил Збройних сил у своєму офіційному Telegram-каналі, о 17:04 дрони фіксували на північному сході, північному заході та південному заході Чернігівщини, а також на півночі Київщини.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що у повітряному просторі регіону працюють сили протиповітряної оборони:

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

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