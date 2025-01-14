Він розповів про розмову із виконувачем обов'язків командувача ПС.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал із переведенням фахівців різних військових спеціальностей у піхоту.

У вечірньому відеозверненні голова держави повідомив, що сьогодні провів окрему розмову із виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножко. Він дав йому важливе доручення:

"Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам".

Фахівців переводять у піхоту

Сьогодні у мережі з'явилися повідомлення про те, що військове керівництво розпорядилося переправити військовослужбовців Повітряних сил у піхоту.

Відео дня

У Генеральному штабі заявили, що посилюють Сухопутні та Десантно-штурмові війська "окремими категоріями" особового складу Повітряних сил та інших видів війська, однак гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, це не стосується.

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