Герой документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" опинився на місці удару окупантів одним з перших.

Ввечері 7 серпня РФ двічі вдарила по Покровську на Донеччині "Іскандерами". Поліцейський Володимир Нікулін, герой документального фільму "20 днів у Маріуполі", був поранений під час повторного удару російських окупантів.

У коментарі "Суспільне" він розповів, що прибув на місце удару попри те, що його робочий час закінчився, і перебував там попри загрозу повторної атаки ворога.

"Вже після закінчення робочого часу… Почув, що вибух у місті, зрозумів, що треба допомога поліції людям. Приїхав на місце, там допомагали працівникам швидкої вантажити на всі автомобілі постраждалих. Була інформація, що, можливо, буде другий удар. Але на той час, коли ми знаходилися там, треба було людям надавати допомогу. Вже було чути звук ракети, намагався впасти, але… Уламок спину пробив, легені", – розповів чоловік, що зараз перебуває в лікарні.

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Поліцейський переконаний, за цю зухвалу атаку мають бути покарані окупанти, які двічі свідомо били по цивільному населенню.

"Той, хто скерував цю ракету в центр міста, розумів, що там знаходяться лише цивільні. В більшості цивільні. І той, хто в другий раз бив по цьому місцю, злочинець вдвічі. Адже він розумів, що будуть людям надавати допомогу", – каже чоловік.

Нагадаємо, Володимир Нікулін з Маріуполя. Від початку вторгнення РФ він залишався у місті: працював, надавав людям допомогу. Згодом виїхав в іншу частину області, де так само продовжив працювати і допомагати людям. Його історія показана у документальному фільмі "20 днів у Маріуполі".

Удар по Покровську - це треба знати

О 19:15 в понеділок, 7 серпня, російські окупанти завдали удару "Іскандером" по Покровську на Донеччині. Вже о 19:52 ворог атакував місто вдруге. Удар припав на житлову забудову. За інформацією ОВА, зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе.

Внаслідок обстрілу загинули семеро (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий), постраждали понад 80 осіб, зокрема, двоє дітей, рятувальники та поліцейські, що прибули на місце, аби допомогти населенню після першого удару. Серед загиблих – заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

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