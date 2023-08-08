Він працює у поліції Донецької області.

Під час ракетного обстрілу Покровська отримав поранення поліцейський, який рятував життя людей у Маріуполі. Про це повідомив український режисер Мстислав Чернов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"В Покровську поранений Володимир, герой фільму "20 днів в Маріуполі", поліцейський, який врятував наші життя. Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", - написав він.

За словами Чернова, сьогодні поліцейський прибув на місце російського удару, щоб допомогти людям, і потрапив під повторний ракетний удар окупантів.

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Удар по Покровську: що відомо

7 серпня російські загарбницькі війська обстріляли Покровськ, випустивши дві ракети по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули семеро людей, серед постраждалих - рятувальники та поліцейські. Повідомлялося, що двоє з тих, хто отримав поранення, у важкому стані.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти завдали дарів ракетами "Іскандер". Рятувальна операція триває.

Відомо, що під час повторного обстрілу, коли екстренні служби намагалися допомогти постраждалим, загинув заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Донеччини Андрій Омельченко.

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