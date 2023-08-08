Серед десятків постраждалих у Покровську кілька – у важкому стані.

Ввечері понеділка, 7 серпня, росіяни поцілили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у місті Покровськ Донецька області.

Станом на ранок вівторка відомо про 7 загиблих та 67 постраждалих, інформує Міністерство внутрішніх справ.

"67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", – йдеться в повідомленні.

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Станом на 01:00 було відомо про сімох загиблих та 57 поранених і травмованих. Начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк повідомляв, що серед постраждалих кілька – у важкому стані.

Оновлено (7:42): Голова ОВА Павло Кириленко уточнює, що серед загиблих - 5 цивільних, 1 працівник ДСНС, 1 - військовий.

"Серед поранених - 29 цивільних (у тому числі двоє дітей 2006 та 2012 року народження), 29 працівників поліції, 7 співробітників ДСНС та двоє військових", – зауважує він.

Удар по Покровську 7 серпня - це треба знати

Ввечері 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ворог бив по центру міста "Іскандерами" – двічі з інтервалом у кілька десятків хвилин (о 19:15 та 19:52).

Пошкоджено 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Під час повторного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, ще чимало поліцейських та рятувальників, які першими прибули на місце обстрілу допомагати людям, були травмовані.

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