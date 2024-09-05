Ватажок Росії стверджує, що в Курській області окупанти "стабілізували ситуацію".

Російському диктатору Володимиру Путіну привиділися інопланетяни при владі в Україні, а також він розповів нібито про "успіх" росіян у протидії українським силам, які вже звільнили десятки населених пунктів Курської області.

Ватажок РФ під час форуму стверджував, що російські окупаційні війська нібито "стабілізували ситуацію і почали поступово видавлювати його з прикордонних територій".

"Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед - на Донбасі. Звільнення якого є нашою першочерговою метою", - додав диктатор.

Відео дня

Путін також зробив дивну заяву про представників влади нашої країни. "У мене іноді складається враження, що ті, хто керують Україною, начебто вони взагалі, інопланетяни якісь чи іноземці. Ну, власне кажучи, не думають абсолютно, я серйозно кажу...", - заявив він.

У центрі уваги Курськ - новини, які вже відомі

Курська операція Збройних сил України в Курській області стартувала на початку серпня. Станом на 27 число на Курщині було звільнено 100 населених пунктів. На початку вересня президент Володимир Зеленський сказав, що "абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються".

Науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, екс-німецький військовий чиновник Ніко Ланге говорив, що Володимир Путін применшує значення операції українців на Курщині та продовжує фокусуватися на східній частині нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: