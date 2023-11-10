Російські бійці показали кілька кадрів операції і пообіцяли відео згодом.

У Брянській області РФ розстріляли автомобіль з російськими прикордонниками. Внаслідок атаки було ліквідовано підполковника Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Як повідомляють Astra та "База", обстріл стався 9 листопада в районі 16:00 у селі Улица. Невідомий зі стрілецької зброї відкрив вогонь по машині УАЗ-Патріот ПУ ФСБ.

На місці від поранень загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ПУ ФСБ підполковник Сергій Шатий.

Відео дня

Згодом "Російський добровольчий корпус", який воює проти російських загарбників на боці України, заявив про успішну операцію у Брянській області. Очевидно, бійці підтвердили, що саме вони стоять за ліквідацією Шатого.

"Диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела основу транспорту супротивника у Брянській області. Згодом буде викладено відео об'єктивного контролю", - йдеться у повідомленні.

Останні новини з Брянської області

Пізно ввечері 12 жовтня у російському Брянську вкотре було неспокійно. У районі мʼясокомбінату на околиці міста спалахнула масштабна пожежа – перед цим місцеві чули "хлопки".

Місцева влада звинуватила ЗСУ в атаці дрона. Традиційно там уточнили, що безпілотник "подавили".

Згодом, 13 жовтня, в РФ заявили, що український безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області.

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