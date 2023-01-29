За словами президента, ворог постійно намагається прорвати українську оборону на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна робить усе, аби її тиск переважив штурмові можливості російських окупантів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, наголосивши, що провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому основна увага приділялася ситуації на фронті - передусім на Донеччині на та південних напрямках.

"Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області - це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак", - сказав Зеленський.

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Він додав, що у деяких своїх війнах Росія "втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом".

"І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що захищаючи Донеччину, наші воїни захищають всю Україну. Бо кожен зупинений крок ворога саме там - це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках", - наголосив президент.

Крім того, додав він, на Ставці Верховного Головнокомандувача, командувачі оперативних напрямків та міністр оборони доповідали про характер дій ворога, про відповіді України на це, про постачання боєприпасів та техніки бойовим підрозділам.

Своєю чергою керівник розвідки доповідав про те, як ситуація може змінитися найближчим часом.

"Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупанта", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що при цьому важливо зберігати динаміку оборонної підтримки від партнерів України.

"Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні", - зазначив президент.

Війна в Україні - останні новини

29 січня захисники нашої держави відбили ворожі атаки на Донбасі біля низки населених пунктів, зокрема, у районі Білогорівки та Бахмута. Також повідомлялося, що наші воїни поцілили у два пункти управління супротивника.

Раніше стало відомо, що загарбники зазнають значних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 126 160 загарбників.

Російські окупанти протягом доби здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ввечері 29 січня 2023 року Генштаб повідомив, що росіяни наступають на чотирьох напрямках.

29 січня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили інформацію розвідки про ймовірні дії ворога найближчим часом.

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