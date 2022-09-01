Сьогодні на ЗАЕС має відбутися візит місії МАГАТЕ.

На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників "Росатому".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, щоб уникнути паніки серед працівників станції, підготовка проводиться приховано.

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"Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару. Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що, у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції. Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", - повідомили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Візит місії на ЗАЕС має відбутися 1 вересня. У Запорізькій ОВА повідомили, шо окупанти ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Також сьогодні, 1 вересня, компанія "Енергоатом" повідомила, що вночі внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупантами майданчика АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

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