Українські діти, яких викрали російські окупанти, боялися повертатися додому, оскільки були впевнені, що тут їх будуть допитувати нацисти.
"Це діти віком 10, 12 років розповідали нам, що їм розказують росіяни у своїх школах, у засобах масової інформації. Важко уявити стан дитини, до якої приїжджає мама чи сестра і каже: "Поїхали в Україну". А дитина в 10 років каже: "Ні, я не поїду, я боюсь. Мене ж вб'ють нацисти", - розповів виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба в інтерв'ю Online.UA.
Також він розповів про десятирічну дитину з інтернату на окупованій території. Хлопчика розділили з мамою, однак згодом його вдалось повернути в Україну.
"Я зустрічав цю сім'ю на вокзалі і спілкувався з ними. Уявіть собі моє здивування, коли цей хлопчик через кожні 2-3 хвилини проголошував "Єдіная Расія". Я не міг зрозуміти, що це? Запитав дитину: "А який ти подарунок хочеш? Можливо, Lego?" Відповідь — "Єдіная Расія". Я не міг зрозуміти, чому десятирічний хлопець виголошує назву партії Путіна. А мама пояснює: "Це він постійно. От ми їхали з ним, і він постійно — Єдіная Росія", - згадує Кулеба.
Виявилось, що в інтернет, де утримували хлопчика, приїжджали представники російської партії. Вони дарували дітям цукерки, Lego і "по суті постійно прошивали їх цією назвою".
Депортація українських дітей
Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 546 українських дітей.
Якщо Україна повертатиме одну дитину кожного дня, то на повернення всіх викрадених знадобиться 55 років і це при тому, що росіяни продовжують щодня вивозити з країни нові групи дітей.
Наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей. заявив, що насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни.