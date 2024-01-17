Про це їм розказують росіяни у своїх школах та у засобах масової інформації.

Українські діти, яких викрали російські окупанти, боялися повертатися додому, оскільки були впевнені, що тут їх будуть допитувати нацисти.

"Це діти віком 10, 12 років розповідали нам, що їм розказують росіяни у своїх школах, у засобах масової інформації. Важко уявити стан дитини, до якої приїжджає мама чи сестра і каже: "Поїхали в Україну". А дитина в 10 років каже: "Ні, я не поїду, я боюсь. Мене ж вб'ють нацисти", - розповів виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба в інтерв'ю Online.UA.

Також він розповів про десятирічну дитину з інтернату на окупованій території. Хлопчика розділили з мамою, однак згодом його вдалось повернути в Україну.

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"Я зустрічав цю сім'ю на вокзалі і спілкувався з ними. Уявіть собі моє здивування, коли цей хлопчик через кожні 2-3 хвилини проголошував "Єдіная Расія". Я не міг зрозуміти, що це? Запитав дитину: "А який ти подарунок хочеш? Можливо, Lego?" Відповідь — "Єдіная Расія". Я не міг зрозуміти, чому десятирічний хлопець виголошує назву партії Путіна. А мама пояснює: "Це він постійно. От ми їхали з ним, і він постійно — Єдіная Росія", - згадує Кулеба.

Виявилось, що в інтернет, де утримували хлопчика, приїжджали представники російської партії. Вони дарували дітям цукерки, Lego і "по суті постійно прошивали їх цією назвою".

Депортація українських дітей

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 546 українських дітей.

Якщо Україна повертатиме одну дитину кожного дня, то на повернення всіх викрадених знадобиться 55 років і це при тому, що росіяни продовжують щодня вивозити з країни нові групи дітей.

Наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей. заявив, що насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни.

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