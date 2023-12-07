З Росії при нинішніх темпах потрібно буде повертати 55 років депортованих українських дітей.

Тисячі українських військовополонених не захищені в російському полоні, попри вимоги Женевської конвенції, а також тисячі депортованих українських дітей та понад 28 тисяч полонених цивільних українців.

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець зазначив, що коли ми повертаємо наших героїв додому, то вони в тяжкому стані.

"Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів", - розповів Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх".

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При цьому додав, що коли запитав військополоненого, якого було повернуто в Україну, чим їх там годували, він сказав: "Таке було враження, що це просто зафарбована вода".

Лубінець наголосив, що водночас в Україні діє весь спектр прав захисту російських військовополених. За його словами, кожен російський військовополонений може кожного тижня зателефонувати своїм родичам додому.

"Щодо українських військовополонених – ми навіть не знаємо де вони знаходяться, ми не знаємо їх кількість. Листи ніхто нікому не пише", - розповів омбудсмен.

Він закликав міжнародні організації, зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста задіяти всі інструменти захисту прав українських військовополонених. Лубінець також повідомив, що у полоні РФ перебувають 28 тисяч цивільних громадян України.

"Цивільні заручники. На мій погляд, це нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованій території України. Станом на зараз 28 тисяч підтверджених громадян України знаходяться у полоні РФ", - повідомив він.

При цьому зазначив, що немає можливості перевірити їх стан, отримати доступ до російський тюрем, передати ліки.

"Окремий список серед цих 28 тисяч - це 2 тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови громадян України, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", - додав він

Лубінець також повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 546 українських дітей.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. Це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати нові групи дітей з території України". – додав він.

Українці в російському полоні - останні новини

Серед цивільних українців, які знаходяться в полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом з його батьком російські окупанти викрали в перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра вивезли в Росію.

На початку вересня цього року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія не надає інформацію про Хилюка ні йому, ні міжнародним організаціям.

Раніше група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких Росія незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

6 грудня Дмитро Хилюк, який перебуває в полоні у Росії, отримав відзнаку "Платформи європейської пам'яті та сумління" (Platform of European Memory and Conscience).

Церемонія нагородження відбулася у Варшаві (Польща) в рамках щорічної зустрічі членів Платформи. Нагороду для Дмитра отримала його колега, кореспондент УНІАН Тетяна Поляковська, яка передасть її батькам журналіста.

Ця премія присуджується особі чи особам, які борються проти тоталітаризму, за ідеали демократії, основні права і свободи людини та верховенство права. Переможцем премії може бути будь-яка країна світу.

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