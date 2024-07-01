Вночі РФ продовжила атакувати Україну ракетами: ударила 3 ракетами "Іскандер-М" по Дніпру і балістику запустила по Кропивницькому.

Росіяни вчора застосували крилаті ракети "Іскандер-К" для удару по Києву. Про це інформував речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Вчора ввечері приблизно о 19.30 ворог також застосував крилаті ракети класу "Іскандер-К" по Києву. Вдалось збити 2 ракети. На жаль внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - сказав Євлаш.

Він зазначив, що вночі росіяни продовжили завдавати ракетні удари по містах України.

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"Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро своїми 3 ракетами "Іскандер-М". Крім того, ворог бив і по Кропивницькому балістикою", – розповів Євлаш.

Водночас зауважив, що ця ніч була відносно спокійною, бо ворог не застосовував своїх безпілотників.

"Однак й надалі спостерігається присутність ворожої тактичної авіації поблизу Харкова та на Херсонщині, поблизу інших прифронтових міст. Вони продовжують скидати КАБи на населені пункти і тероризувати місцеве населення", - акцентував речник.

За його словами, учорашня атака по столиці не відрізнялась від попередніх ворожих повітряних атак по Києву, за виключенням часу.

"Суттєвих змін ми не помітили. Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами, а цього разу вони вирішили завдати удару увечері", - прокоментував Євлаш.

бек до Євлаша: Як повідомляв УНІАН, у неділю, 30 червня, Росія здійснила черговий ракетний удар по Києву. У міській військовій адміністрації сказали, що за попередніми даними Повітряних сил, противник, ймовірно, застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували до Києва з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені.

Війна в Україні - що відомо про атаку на Київ

Однак, уламки ракет влучили у житлову багатоповерхівку в Оболонському районі, відбулося часткове руйнування певних будівельних конструкцій на кількох поверхах і загоряння балконів будинку.

Наразі відомо, що до медиків звернулися п'ятеро постраждалих. Усі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, повідомив вчора мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, з будинку було евакуйовано 10 жителів.

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