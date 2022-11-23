За добу українські захисники ліквідували ще 410 російських окупантів, найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 23 листопада орієнтовно склали близько 85 тис. 410 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, ворог недорахувався ще двох танків, п'яти бойових броньованих машин і п'яти артилерійських систем.
Також вже знищено: БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 537 (+0), крилаті ракети - 480 (+0), кораблі/катери - 16 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни - 4 тис. 396 (+3), спеціальна техніка - 161 (+0).
Війна в Україні з Росією - найважливіші новини
Вранці 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Бахмут, Берестове, Спірне, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка та Невельське Донецької області, а також біля Білогорівки в Луганській області.
Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на сході нашої країни йдуть запеклі бої, і загарбники щодня зазнають величезних втрат.
Станом на 22 листопада в Україні було знищено близько 85 тис. російських окупантів.