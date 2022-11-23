На нашій землі знищено ще понад 400 супротивників, поділився Генштаб ЗСУ.

За добу українські захисники ліквідували ще 410 російських окупантів, найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 23 листопада орієнтовно склали близько 85 тис. 410 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, ворог недорахувався ще двох танків, п'яти бойових броньованих машин і п'яти артилерійських систем.

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Також вже знищено: БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 537 (+0), крилаті ракети - 480 (+0), кораблі/катери - 16 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни - 4 тис. 396 (+3), спеціальна техніка - 161 (+0).

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Вранці 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Бахмут, Берестове, Спірне, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка та Невельське Донецької області, а також біля Білогорівки в Луганській області.

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на сході нашої країни йдуть запеклі бої, і загарбники щодня зазнають величезних втрат.

Станом на 22 листопада в Україні було знищено близько 85 тис. російських окупантів.

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