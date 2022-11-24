Якщо говорити лише про забезпечення армії, то найбільше витрат пішло на використання ракет.

Військові витрати Росії за 9 місяців війни досягли приблизно $82 млрд, що складає четверть усього річного бюджету країни.

Як повідомив Forbes, в 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд.

Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії ($28,7 млрд), втрачена техніка ($20,8 млрд) і зарплата військовим ($15,6 млрд).

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Якщо говорити лише про забезпечення армії, то найбільше витрат пішло на використання ракет ($14,1 млрд). По Україні ворог випустив понад 4 тис. ракет, а середня вартість однієї складає $3 млн.

Крім цього на забезпечення артилерії пішло $6,6 млрд.

Ракетні удари РФ по Україні

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього російські війська випустили близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялося про відключення електроенергії в сусідній Молдові.

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