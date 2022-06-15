Російські війська ввечері 15 червня обстріляли житлові райони низки населених пунктів Дніпропетровської області.
Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різніченко.
"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок", - написав він.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.
У Апостоловому внаслідок обстрілів сталося займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.
Як писав УНІАН, окупанти обстріляли Апостолове Дніпропетровської області з "Ураганів" вранці, 15 червня. Унаслідок чого загинуло четверо осіб.
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