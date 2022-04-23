Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір'ї одного з будинків.

По Одесі завдано ракетного удару, є влучання в об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє міськрада у телеграмі.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що агресор випустив щонайменше шість крилатих ракет по Одесі, кілька ракет вдалося збити.

"Щонайменше одна ракета впала і вибухнула. Влучили в житлові будинки. Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір'ї одного з будинків", – написав Геращенко у телеграмі.

Ворожі ракети потрапили в об'єкти інфраструктури. Також у командуванні "Південь" стверджують, що небезпека не минула.

Голова МЗС Дмитро Кулєба підтвердив, що був обстріл.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею требв відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", - написав він у Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. При цьому загарбники не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури, наголосили у Генштабі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани - російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також "впливу на життєво важливі об’єкти української економіки".​

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