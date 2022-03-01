Побачивши такі сухпайки, український військовий звернувся до російських матерів і солдатів.

Російських військових відправили воювати проти України і дали їм сухпайки, термін яких закінчився ще в 2015 році.

Відповідне відео поширили в мережі.

Коробки з написом "Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування" показав на відео український військовий.

"Термін придатності - 2015 рік. Прострочені пайки! Російські солдати, звертаюся до вас і ваших матерів. Якими потрібно бути дебілами вашим генералам, щоб постачати свою армію простроченими пайками. Зараз лютий 2022 року. Ви в Україні. Ви гинете в Україні незрозуміло за що. Вас ще постачають простроченими пайками.

Матері російські, заберіть своїх дітей звідси, поки ми не побили тут всіх їх, поки вони не згнили тут", - сказав захисник.

Раніше українські військовослужбовці затримали першого бурята, який взяв участь у російському вторгненні в нашу країну в 2022 році.

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