Знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військовослужбовців.

У Курській області Сили оборони України знищили точним ударом російський військовий об'єкт.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, учора, 3 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали чергового успішного удару по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Збройних Сил РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

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"За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях", - наголошується в повідомленні.

Що ще відомо про бойові дії на Курщині

Як повідомляв УНІАН, 3 березня стало відомо, що в Курській області українські військові вдало відбили штурм росіян, який коштував супротивнику понад 9 млн доларів. Ворог втратив чотири танки та БТР.

На думку ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, російські війська копіюють тактику українців і намагаються перебити українську логістику на Курщині, щоб у підсумку вибити Сили оборони України з цього регіону.

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