Юрист зазначив, що довіра до командира є запорукою успіху.

В українській армії випадки дезертирства збільшилися, насамперед через погане командування. Про це заявив юрист і командир взводу в 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов в ефірі Київ24.

"Основною причиною дезертирства, якщо відкинути екзотичні чинники, як от наркоманія та алкоголізм, є погане командування. Погана психологічна робота, погана підготовка, неавторитетні командири і недовіра до них з боку солдатів"

Маслов додав, що дезертирства немає там, де є хороше командування. За його словами, він може підтвердити це з власного досвіду.

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"Винятком є хворі на голову дезертири. Але там де є довіра до командира, там немає дезертирства. Насправді дисципліна заснована, зокрема, на авторитеті. Якщо командир не йде в бій і краде, то в нього будуть дезертири. Завжди таким людям потрібно ставити запитання про те, чому в них люди дезертирують", - наголосив він.

Дезертирство в армії - останні новини

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бригада закликає і готова брати військових, які вчинили самовільне залишення частини. Він зазначив, що тих, хто просто кидав позиції, у бригаді не чекають.

Крім того, ЗМІ дізналися, скільки українських військових повернулися з СЗЧ за листопад. У Генштабі наголосили, що військові можуть повернутися тільки в певні військові частини.

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