У Генштабі наголосили, що військові можуть повернутися із СЗЧ лише у визначені військові частини.

Упродовж останнього місяця на службу повернулося понад 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частину та дезертували. Про це розповіло джерело видання NV у Генеральному штабі.

"І зараз з введенням в дію цього закону вони всі будуть повертатися у стрій військових частин", - повідомив представник ГШ.

У Генштабі не озвучили кількість військових, які досі залишаються у СЗЧ, однак зауважили, що ця цифра є меншою, ніж та, що озвучувалась у медіа. Зараз згадані 6 тисяч осіб проходять процес оформлення.

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У Генштабі наголосили, що військові можуть повернутися із СЗЧ лише у визначені військові частини. Джерело додало:

"Усі воїни, які скоїли СЗЧ і захотіли повернутися на службу зможуть це зробити тільки у визначені військові частини. Це будуть батальйони резерву всіх армійських корпусів оперативних командувань".

За словами представника Генштабу, коли військовий туди повертається, то командир військової частини не має права відмовити, а має однозначно зарахувати у списки батальйону. А вже потім визначені посадові особи "приймають рішення, враховуючи бажання військовослужбовця, куди він повернеться на службу".

СЗЧ в Україні

21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував.

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, дія контракту бійців, які добровільно повернулися до місця проходження служби, продовжується. Також їм поновлять виплати та соціальні пільги.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини або дезертирства.

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