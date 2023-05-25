Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зняв відео поруч з його оголеним тілом, пообіцявши передати його Сполученим Штатам.

Сьогодні тіло американського добровольця передали Україні в рамках обміну полоненими з Росією.

УНІАН стало відомо його ім'я - це ветеран ЗС США Ніколас Маймер з позивним "Сіма". Він служив у 135-му окремому батальйоні 114-ї бригади ТРО, куди прийшов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення.

Командир 135-го окремого батальйону полковник Ігор Шепетін висловив подяку бригадному генералу, заступнику голови ГУР Дмитру Усову, який особисто сприяв у цьому обміні.

Відео дня

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зняв відео поруч з оголеним тілом Ніколаса, пообіцявши передати його тіло Сполученим Штатам.

Обміни полоненими 25 травня -деталі

Сьогодні стало відомо про обмін з Росією, під час якого вдалося повернути 98 військовослужбовців Збройних сил України, семеро прикордонників та одного військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту.

Президент України Володимир Зеленський закликав українських військових збільшувати обмінний фонд. На думку президента, чим більше російських окупантів буде взято в полон, тим більше українців можна буде звільнити.