Бійці відбивали російський штурм.

Під Бахмутом під час бою з російськими загарбниками загинули п'ятеро бійців полку Кастуся Калиновського.

В офіційному Telegram-каналі полку імені Кастуся Калиновського повідомляється, що бійці батальйону "Волат" утримували позиції в Бахмуті. Вони відбивали штурм окупантів і вели стрілецький бій, коли війська РФ вдарили по їхній будівлі.

Сталося обвалення, частина групи опинилася під завалами. Друга група висунулася їм на допомогу, її командир загинув під час прикриття відходу групи. "Він ціною свого життя дав можливість для евакуації поранених", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше була відправлена третя група для розбору завалів і евакуації тіл загиблих. Через щільний вогонь і обстріли будинок повністю зруйнований. Зараз бої тривають, можливості забрати загиблих немає.

Полк Кастуся Калиновського: що відомо

Білоруський батальйон Збройних сил України сформували у березні 2022 року. У травні його реорганізували в полк, до складу якого увійшли батальйони "Литвин" і "Волат".

Полк названий на честь одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії в 1863 році.

Створення полку підтримувала Світлана Тихановська, а Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами".

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