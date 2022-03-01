Попередньо постраждало чотири особи.

Внаслідок обстрілу Херсона снаряди потрапили у два дев’ятиповерхові житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"1 березня о 10:53 у Херсоні внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу.

Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниці техніки.