Маркування було на вантажівках з особовим складом та БК.

У тимчасово окупованому Маріуполі напередодні помітили військові вантажівки з новим маркуванням, яке аналогічне маркуванню ЗСУ у курській області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухали з території транзитної бази по вул. Таганрогська в Розівський район Запорізької області зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогію тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - написав він у Telegram. Відео дня

За його словами, маркування було на вантажівках з особовим складом та БК, рухались колоною в сім автівок без відкритого супроводу.

"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню зокрема в районі Вугледару", - зауважив Андрющенко.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі

Як писав УНІАН, у тимчасово окупованому Маріуполі партизани поцілили цеглою у "голову Маріупольської міської ради". У Маріупольській міськраді зазначили, що він почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення міста.

У липні партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь. Учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти.

Вас також можуть зацікавити новини: