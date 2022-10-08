Міст у Токмаку став непридатний для використання ще три місяці тому.

Окупанти не зможуть компенсувати вибух на Кримському мосту, в результаті якого він частково обвалився. Ворог не здатний організувати альтернативні поставки ресурсів в попередньому обсязі іншим маршрутом.

Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Міський голова прокоментував чутки про використання мосту в Токмаку замість Кримського для перекидання резервів окупантів на тимчасово захоплені території півдня України.

"Це фейк. Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею поставки з окупованої Донецької області просто неможливо, тому що немає шляхів і мосту", — заявив Федоров.

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За словами мера Мелітополя, рашисти можуть спробувати полагодити міст у Токмаку. Однак українські партизани не дозволять цього зробити.

"А якщо спробують полагодити, то наші партизани знають, що з цим робити. Тому чекаємо перший поїзд з боєприпасами через Донецьку область", — додав Федоров.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 8 жовтня на мосту виникла пожежа. Фото і відео з місця інциденту показали, що обвалилися два автомобільних прольоти і була пошкоджена залізнична частина.

У РФ причиною пошкодження оголосили вибух вантажівки і назвали це "оголошенням війни без правил". За даними російської сторони, в результаті події загинули троє людей.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що вибух на мосту організувала СБУ. Аналогічну інформацію отримало видання The Washington Post. Однак у Службі безпеки це поки не підтвердили.

ВСУ "цілком влаштовує" вибух на Кримському мосту. Завдяки руйнуванням окупанти позбулися ще однієї "транспортної артерії".

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