На місці удару триває рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи російський удар по багатоповерхівці у Кривому Розі, пообіцяв відповідь країні-агресору.

У вечірньому відеозверненні він повідомив, що рятувальна операція на місці ракетного удару триває. Зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку та перекриття між поверхами, на місці сталася пожежа. Відомо про велику кількість постраждалих, також є загиблі.

"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь - цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні", - додав президент.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері російські загарбницькі війська вдарили по місту ракетами. Зафіксовано шонайменше три влучання, в тому числі в дев'ятиповерхівку та у дах п'ятиповерхівки.

За останніми даними, внаслідок рактного удару загинули троє людей - дві жінки та чоловік. Ще близько 40 людей, серед яких десятеро - діти, отримали поранення.

Наразі госпітализовано 17 дорослих (з них четверо тяжких, одна жінка у вкрай тяжкому стані та дев'ятеро дітей (один у тяжкому стані).

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