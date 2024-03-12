Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракету на Кривий Ріг.

Ввечері у вівторок, 12 березня 2024 року, російські окупаційні війська вдарили по Дніпропетровській області.

Під ворожим вогнем опинився Кривий ріг. Внаслідок атаки палає житловий будинок, повідомив голова Дніпровської облради Микола Лукашук.

"Кривий Ріг – через ворожу атаку загорівся житловий будинок. Шановні адміни Телеграм-каналів та пабліків у інших соцмережах! Прошу зберігати інформаційну тишу та нічого не знімати і не викладати до того, як зʼявиться офіційна інформація. Це питання безпеки та людських життів", – наголосив він.

Відео дня

Інформацію підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо", – написав він.

Зазначимо, що раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракету на Кривий Ріг:

"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу", – йшлося в повідомленні.

Новина доповнюється...